Taxi Rosa per le donne in difficoltà | Spostarsi non è più un problema

Un nuovo servizio di taxi dedicato alle donne in difficoltà è stato avviato a Forlì. Il progetto, chiamato Taxi Rosa, mira a facilitare gli spostamenti di chi affronta problemi di salute o altre difficoltà. La compagnia di taxi ha dichiarato che il servizio è disponibile per garantire maggiore autonomia e sicurezza alle donne che ne hanno bisogno. Non sono stati comunicati dettagli sui costi o sulle modalità di accesso.

Forlì, 27 luglio 2026 – La malattia ha un talento particolare: riesce a rendere complicate anche le cose che, fino al giorno prima, sembravano insignificanti. Una passeggiata. La spesa. È dentro quella quotidianità che Prevenzione Donna ha deciso d’intervenire, mettendo su strada il Taxi Rosa, un servizio di accompagnamento per pazienti nato per aiutare chi, oltre alle cure, deve affrontare anche le difficoltà degli spostamenti. Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi al Giardino Giò, in corso della Repubblica. A suggellare l’inaugurazione è stata la benedizione della Toyota Yaris, impartita dal parroco del centro storico don Nino Nicotra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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