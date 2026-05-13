Marcos Cafu ha commentato la situazione attuale del Milan, sottolineando che le difficoltà della squadra sono più evidenti perché sono arrivate nelle fasi finali delle partite. L’ex calciatore brasiliano ha evidenziato come le sconfitte negli ultimi incontri abbiano aumentato la percezione di un momento complicato per il club, che sta attraversando un periodo negativo sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Dalla vittoria conquistata nel derby dello scorso 8 marzo contro l'Inter, firmata da un siluro sotto la traversa di Pervis Estupiñán, il Milan di Massimiliano Allegri - all'epoca in corsa per lo Scudetto con i nerazzurri - è praticamente crollato. Da quel momento, infatti, una sola vittoria (di misura, a Verona, siglata da Adrien Rabiot), un pareggio (a reti bianche, a 'San Siro', contro la Juventus) e ben cinque sconfitte. Le battute d'arresto contro Lazio, Napoli, Udinese, Sassuolo e, per ultima, Atalanta, hanno fatto precipitare i rossoneri quasi ai margini della zona Champions League. Il Diavolo ha ancora il destino nelle proprie mani e può conquistare la qualificazione al massimo torneo continentale nel caso in cui battesse Genoa in trasferta e Cagliari in casa negli ultimi 180 minuti di Serie A.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cafu: “Le difficoltà del Milan? Il problema è che sono arrivate nel finale e quindi si notano di più”

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