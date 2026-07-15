Dengue e West Nile il Dott Di Rosa Le zanzare non sono più un problema solo d' estate

Da liberoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le zanzare trasmettono malattie come dengue, West Nile e Chikungunya anche fuori dalla stagione estiva. Le arbovirosi, che un tempo si consideravano problemi esclusivi dei Paesi tropicali, ora si manifestano più frequentemente in diverse regioni. I casi di infezione sono stati registrati anche in periodi dell’anno che un tempo si pensava sicuri, indicando un'estensione del rischio oltre i periodi tradizionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le arbovirosi non sono più un rischio limitato ai Paesi tropicali. Dengue, Chikungunya, West Nile e altre malattie trasmesse dalle zanzare stanno diventando una presenza sempre più costante anche in Italia, complice il cambiamento climatico, l’aumento dei viaggi internazionali e la diffusione di insetti vettori ormai stabilmente presenti sul territorio nazionale. Di fronte a uno scenario in continua evoluzione, gli esperti invitano a superare la logica dell’emergenza e a puntare su una prevenzione strutturata, capace di anticipare i rischi anziché limitarne le conseguenze. «Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento importante dello scenario epidemiologico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

dengue e west nile il dott di rosa le zanzare non sono pi249 un problema solo d estate
© Liberoquotidiano.it - Dengue e West Nile, il Dott Di Rosa "Le zanzare non sono più un problema solo d'estate"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Roma, ordinanza anti-zanzare: obblighi e sanzioni contro West Nile e DengueCon l’arrivo delle temperature più elevate, il Comune di Roma ha adottato un’ordinanza che introduce obblighi specifici per prevenire la...

Leggi anche: Quali sono i virus a cui stare attenti d'estate da West Nile e Dengue a TBE, la previsione di Bassetti

Temi più discussi: West Nile Virus: le misure di prevenzione per il 2026 - AVIS; West Nile: contagi in sei regioni, ecco come proteggersi; West Nile, virus rilevato in 6 province su 9 dell’Emilia-Romagna: Situazione eccezionale, possibili malattie gravi; Paziente di mezza età ricoverato con la febbre West Nile: è il primo caso dell'estate.

west nile dengue e west nileQuali sono i virus a cui stare attenti d'estate da West Nile e Dengue a TBE, la previsione di BassettiDengue, West Nile e le altre malattie trasmesse da insetti (e non solo) possono minacciare le vacanze: la previsione di Bassetti ... virgilio.it

west nile dengue e west nileVirus estivi, da West Nile e Dengue a TBE: l’allerta di BassettiWest Nile, Dengue e TBE sono tra i virus a cui prestare attenzione d’estate, quando zanzare e zecche diventano più attive. Con il caldo ... bigodino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web