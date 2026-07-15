Le zanzare trasmettono malattie come dengue, West Nile e Chikungunya anche fuori dalla stagione estiva. Le arbovirosi, che un tempo si consideravano problemi esclusivi dei Paesi tropicali, ora si manifestano più frequentemente in diverse regioni. I casi di infezione sono stati registrati anche in periodi dell’anno che un tempo si pensava sicuri, indicando un'estensione del rischio oltre i periodi tradizionali.

Le arbovirosi non sono più un rischio limitato ai Paesi tropicali. Dengue, Chikungunya, West Nile e altre malattie trasmesse dalle zanzare stanno diventando una presenza sempre più costante anche in Italia, complice il cambiamento climatico, l’aumento dei viaggi internazionali e la diffusione di insetti vettori ormai stabilmente presenti sul territorio nazionale. Di fronte a uno scenario in continua evoluzione, gli esperti invitano a superare la logica dell’emergenza e a puntare su una prevenzione strutturata, capace di anticipare i rischi anziché limitarne le conseguenze. «Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento importante dello scenario epidemiologico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dengue e West Nile, il Dott Di Rosa "Le zanzare non sono più un problema solo d'estate"

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