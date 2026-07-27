L’area a caldo di Ilva deve essere spenta entro 90 giorni | la decisione della Corte d’Appello di Milano

La Corte d’Appello di Milano ha stabilito che l’area a caldo di Ilva deve essere chiusa entro 90 giorni. La riapertura sarà possibile solo dopo aver rimosso completamente l’amianto presente. La decisione riguarda la sospensione delle attività di produzione nell’area interessata. La corte ha anche precisato che la ripresa della produzione è subordinata alla completa eliminazione dell’amianto. La decisione è definitiva e non soggetta a ricorso.

L’area a caldo di Ilva dovrà essere spenta entro 90 giorni e potrà ritornare a produrre solo una volta rimosso “integralmente” l’ amianto dagli impianti e una volta che saranno adottate “le misure necessarie” per “ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro limiti di sicurezza” nel caso in cui il siderurgico di Taranto torni a produrre le 6 milioni di tonnellate l’anno di acciaio, autorizzate dall’ Autorizzazione integrata ambientale. La Corte d’Appello di Milano, presieduta da Marianna Galioto, ha parzialmente accolto il ricorso dell’associazione Genitori tarantini sulla sentenza del tribunale dello scorso febbraio, con il quale era stato imposto lo stop dal 24 agosto se non fosse stata rafforzata l’Aia rilasciata nel 2025 e con durata di 12 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Ex Ilva, il grido di Taranto in Aula: «Non si può più scegliere tra lavoro e vita»

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