Nella mattina del 27 luglio si è sviluppato un incendio all’interno dello stadio Iacovone di Taranto, che si trova in fase di completamento prima dell’apertura ufficiale dei Giochi del Mediterraneo il 21 agosto. L’incendio si è verificato in un’area interna dell’impianto, ma non si sono registrati danni strutturali o danni all’infrastruttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Attimi di ansia la mattina del 27 luglio allo stadio Iacovone di Taranto la cui riqualificazione è in via di rifinitura in vista dei Giochi del Mediterraneo, che saranno inaugurati il 21 agosto, per un incendio che s’è sviluppato all’improvviso. Le fiamme, provocate intenzionalmente da qualcuno appiccando il fuoco a un cumulo di materiale, legno e altro, in attesa di essere smaltito, si sono sviluppate nell’area recintata all’interno dell'impianto. L’intervento immediato ha spento rapidamente il fuoco impedendo che si propagasse provocando danni. Il rogo non ha toccato le strutture dello stadio, rimasto indenne da un atto volontario di chi aveva in animo di fare una bravata o danneggiare in modo serio lo stadio. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Taranto, incendio nel nuovo stadio Iacovone a pochi giorni dalla sua inaugurazione. Nessun danno all'impianto

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TARANTO - INCENDIO ALLO STADIO IACOVONE FIAMME SPENTE SENZA DANNI

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