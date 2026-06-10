Tra pochi giorni si concluderanno gli ultimi passaggi burocratici per la costruzione del nuovo stadio a Roma. La fase finale riguarda le approvazioni amministrative e le autorizzazioni necessarie per avviare i lavori. Il responsabile dei rapporti istituzionali del club ha dichiarato che entro la prossima settimana saranno completate tutte le procedure ufficiali. Nessuna data definitiva è ancora stata comunicata, ma l’obiettivo è rispettare i tempi previsti.

Siamo al rush finale. Insomma, dovremmo davvero esserci e per lo stadio della Roma questi sono giorni molto caldi. A confermarlo è anche Lucia Bernabé, responsabile dei rapporti istituzionali della Roma, partecipando alla seconda giornata nazionale dell’impiantistica sportiva, andata in scena nel salone d’onore del Coni. "Per l’apertura della conferenza dei servizi decisoria siamo anche noi in attesa di notizie da parte del commissario – dice - Speriamo che questa sia la settimana giusta per iniziare il processo, al massimo l’inizio della prossima. Ma questi sono i giorni in cui si dovrebbe partire". Che poi la notizia è proprio questa, la partenza della conferenza dei servizi decisoria, quello che dovrebbe essere l’ultimo step prima del via ai bandi pubblici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma, rush finale per il nuovo stadio. Tra pochi giorni gli ultimi step burocratici

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Roma, Gualtieri: La prima pietra del nuovo stadio nel 2027

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