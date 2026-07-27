Un incendio si è verificato questa mattina all’interno dello stadio Iacovone a Taranto. L’incendio si è sviluppato nel settore interno dell’impianto, che sta ultimando i lavori di restyling in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Non sono stati segnalati feriti. La causa dell’incendio non è ancora nota.

Un piccolo incendio si è sviluppato questa mattina all'interno dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto, il cui restyling in vista degli imminenti Giochi del Mediterraneo è oramai alle battute finali. Stando alle prime notizie, le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno dell'impianto, per cause da accertare, e a prendere fuoco sarebbero stati alcuni rifiuti accumulati nell’area recintato. L’intervento tempestivo ha permesso di contenere e spegnere rapidamente le fiamme, impedendo che il rogo si estendesse e provocasse danni. La struttura dello stadio non ha riportato conseguenze. E sempre per quanto riguarda gli impianti dei Giochi vandali in azione nel nuovo campo di regata sul Mar Piccolo, nella zona della Pineta Cimino. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Taranto, incendio all'interno del nuovo stadio Iacovone

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