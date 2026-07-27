Taranto | incendio che rischio per lo stadio Iacovone Nel primo pomeriggio
Nel primo pomeriggio si è sviluppato un incendio di rifiuti ai margini dello stadio Iacovone, ancora in fase di completamento. Le fiamme hanno minacciato la struttura, che si trova nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta coinvolta e l’incendio è stato rapidamente circoscritto.
Si è rischiata una beffa terribile. Un piccolo incendio, essenzialmente di rifiuti, vsi è sviluppato a margine dello stadio Iacovone di Taranto che è in via di completamento. Fuoco prontamente spento. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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