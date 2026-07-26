Un atleta di Taranto, noto per aver mangiato cozze nonostante fosse intollerante al lattosio e predisposto alla psoriasi, è al centro di una mostra dedicata ai grandi campioni dell’antichità, tra cui figure come Pilato e Iacovone. La sua dieta includeva cozze, come evidenziato dal tartaro sui denti. La sua tipologia di gruppo sanguigno era zero.

Da buon tarantino mangiava le cozze – il tartaro sui denti l’ha dimostrato – era intollerante al lattosio e predisposto alla psoriasi. Il suo gruppo sanguigno era lo zero. L’Atleta di Taranto, unico "superstite" del mondo greco con la sepoltura interamente recuperata, campionissimo dell'anticihità di lancio del disco e di pentathlon, è il testimone più illustre della mostra «L'arte della vittoria. Atleti e competizioni nel Mediterraneo» visitabile al Museo archeologico nazionale di Taranto fino al 10 gennaio 2027. L’esposizione è un viaggio che trae origine dalla pratica delle discipline sportive nell’antica Grecia e nel Mare Nostrum per approdare fino ai XX Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno proprio a Taranto a partire dal 21 agosto. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - L'Atleta di Taranto mangiava le cozze ed era intollerante al lattosio. Al via la mostra che racconta il più grande campione dell'antichità (ma anche Pilato e Iacovone)

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TARANTO. L' ATLETA MANGIAVA COZZE ED ERA INVINCIBILE

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L'Atleta di Taranto al centro di una mostra dedicata allo sport nel Mediterraneo ift.tt/vBszb4h x.com

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