Stadio di Taranto Verso i Giochi del Mediterraneo
Le linee del campo e i maxischermi dello stadio Iacovone sono stati installati, segnando un passo avanti verso i Giochi del Mediterraneo. I lavori di allestimento continuano per preparare la struttura alle future competizioni. La fase di installazione si sta completando, con l’obiettivo di rendere lo stadio operativo in vista dell’evento. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui tempi di completamento o sui lavori in corso.
Scrive Massimo Ferrarese: Oggi prendono forma le linee del campo e i maxischermi dello stadio Iacovone. Un’emozione che resta..! L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Taranto verso i Giochi del Mediterraneo 2026: la sfida del dopo evento
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