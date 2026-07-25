stadio di taranto verso i giochi del mediterraneo

Notizia in breve

Le linee del campo e i maxischermi dello stadio Iacovone sono stati installati, segnando un passo avanti verso i Giochi del Mediterraneo. I lavori di allestimento continuano per preparare la struttura alle future competizioni. La fase di installazione si sta completando, con l’obiettivo di rendere lo stadio operativo in vista dell’evento. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui tempi di completamento o sui lavori in corso.