Il governo annuncia una serie di misure per ridurre le tasse, dall’Irpef al bollo auto, con l’obiettivo di alleggerire il peso fiscale su famiglie e imprese. Il ministro degli Esteri ha lasciato il suo incarico prima di recarsi a Palazzo Chigi, dove si discuteranno interventi per contrastare gli effetti dell’aumento dei costi di petrolio e gas legato al conflitto Iran-Stati Uniti. Nessuna decisione è ancora stata presa, ma si prevede un pacchetto di riduzioni fiscali.

(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2026 "Stavo lasciando il Ministero degli Esteri per andare a Palazzo Chigi, dove il Governo prenderà una serie di decisioni per ridurre i sacrifici a famiglie e imprese provocati dall'aumento del petrolio e del gas a causa della guerra Iran-Stati Uniti. Ma non basta: noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà 'meno tasse, meno tasse, meno tasse'. A cosa penso? Abbattere le tasse sulle tredicesime, ridurre l'Irpef dal 35 al 33% allargando la base fino a 60mila euro e, per esempio, abolire il bollo sulle auto o sulle moto. Idee e proposte che cercheremo di coprire anche con investimenti dei privati nei grandi progetti dello Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Tasse.

© Quotidiano.net - Tajani: Obiettivo 'meno tasse, meno tasse, meno tasse', dall'Irpef al bollo dell'auto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tajani: Obiettivo 'meno tasse, meno tasse, meno tasse', dall'Irpef al bollo dell'auto

Notizie e thread social correlati

Flat tax e IRPEF fino a 60mila euro, Tajani riapre il cantiere fiscale: chi potrebbe pagare meno tasseLa discussione sulla riforma fiscale si riaccende con l’annuncio di un possibile intervento sulla flat tax e sull’IRPEF per redditi fino a 60mila...

Renzi: “Patrimoniale? Solo slogan, l’obiettivo non è far fuggire i ricchi. Meno tasse ai più poveri”Matteo Renzi ha definito la proposta di una patrimoniale come uno slogan, sottolineando che l’obiettivo non è far fuggire i ricchi.

Temi più discussi: Tajani: Europa e Usa non possono fare a meno l'una dell'altra; Taglio delle tasse ai redditi medio-alti, Tajani svela i numeri: Irpef al 33% fino a 60mila euro; Tajani: Ecco il piano per abbassare le tasse agli italiani; TAJANI: OBIETTIVO DEL GOVERNO RIDURRE IL FARDELLO FISCALE.

Tajani: Obiettivo 'meno tasse, meno tasse, meno tasse', dall'Irpef al bollo dell'autoRoma, 27 luglio 2026 Stavo lasciando il Ministero degli Esteri per andare a Palazzo Chigi, dove il Governo prenderà una serie di decisioni per ridurre i sacrifici a famiglie e imprese provocati dall' ... msn.com

Taglio delle tasse ai redditi medio-alti, Tajani svela i numeri: Irpef al 33% fino a 60mila euroIl vicepremier Tajani ha anticipato alcune delle misure a cui il Governo punta per la Manovra, come il taglio dell’Irpef ai redditi alti ... quifinanza.it