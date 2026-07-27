Tajani | Obiettivo ' meno tasse meno tasse meno tasse' dall' Irpef al bollo dell' auto
Il governo annuncia una serie di misure per ridurre le tasse, dall’Irpef al bollo auto, con l’obiettivo di alleggerire il peso fiscale su famiglie e imprese. Il ministro degli Esteri ha lasciato il suo incarico prima di recarsi a Palazzo Chigi, dove si discuteranno interventi per contrastare gli effetti dell’aumento dei costi di petrolio e gas legato al conflitto Iran-Stati Uniti. Nessuna decisione è ancora stata presa, ma si prevede un pacchetto di riduzioni fiscali.
(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2026 "Stavo lasciando il Ministero degli Esteri per andare a Palazzo Chigi, dove il Governo prenderà una serie di decisioni per ridurre i sacrifici a famiglie e imprese provocati dall'aumento del petrolio e del gas a causa della guerra Iran-Stati Uniti. Ma non basta: noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà 'meno tasse, meno tasse, meno tasse'. A cosa penso? Abbattere le tasse sulle tredicesime, ridurre l'Irpef dal 35 al 33% allargando la base fino a 60mila euro e, per esempio, abolire il bollo sulle auto o sulle moto. Idee e proposte che cercheremo di coprire anche con investimenti dei privati nei grandi progetti dello Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Tasse.
Tajani: Obiettivo 'meno tasse, meno tasse, meno tasse', dall'Irpef al bollo dell'auto
Notizie e thread social correlati
Flat tax e IRPEF fino a 60mila euro, Tajani riapre il cantiere fiscale: chi potrebbe pagare meno tasseLa discussione sulla riforma fiscale si riaccende con l’annuncio di un possibile intervento sulla flat tax e sull’IRPEF per redditi fino a 60mila...
Renzi: “Patrimoniale? Solo slogan, l’obiettivo non è far fuggire i ricchi. Meno tasse ai più poveri”Matteo Renzi ha definito la proposta di una patrimoniale come uno slogan, sottolineando che l’obiettivo non è far fuggire i ricchi.
Temi più discussi: Tajani: Europa e Usa non possono fare a meno l'una dell'altra; Taglio delle tasse ai redditi medio-alti, Tajani svela i numeri: Irpef al 33% fino a 60mila euro; Tajani: Ecco il piano per abbassare le tasse agli italiani; TAJANI: OBIETTIVO DEL GOVERNO RIDURRE IL FARDELLO FISCALE.
Tajani: Obiettivo 'meno tasse, meno tasse, meno tasse', dall'Irpef al bollo dell'autoRoma, 27 luglio 2026 Stavo lasciando il Ministero degli Esteri per andare a Palazzo Chigi, dove il Governo prenderà una serie di decisioni per ridurre i sacrifici a famiglie e imprese provocati dall' ... msn.com
Taglio delle tasse ai redditi medio-alti, Tajani svela i numeri: Irpef al 33% fino a 60mila euroIl vicepremier Tajani ha anticipato alcune delle misure a cui il Governo punta per la Manovra, come il taglio dell’Irpef ai redditi alti ... quifinanza.it
la Repubblica. . La pazienza è al limite, mette in guardia Giorgia Meloni alla vigilia del voto finale, almeno alla Camera, della sua legge elettorale. I destinatari dell’ammonimento sono i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, che ha sentito di nuov facebook