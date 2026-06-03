Renzi | Patrimoniale? Solo slogan l’obiettivo non è far fuggire i ricchi Meno tasse ai più poveri

Matteo Renzi ha definito la proposta di una patrimoniale come uno slogan, sottolineando che l’obiettivo non è far fuggire i ricchi. Ha invece dichiarato che si punta a ridurre le tasse per le fasce più povere. La giornata è stata intensa per il leader di Italia Viva, già presidente del Consiglio, che ha espresso questa posizione durante un evento. Nessuna altra informazione sui dettagli delle sue dichiarazioni o sui contesti specifici.

Roma – Giornata intensa ieri per Matteo Renzi, senatore, leader di Italia Viva, già presidente del Consiglio. Al mattino le celebrazioni per il 2 giugno in Toscana, al pomeriggio festa in famiglia per il matrimonio di suo nipote Mattia. Senatore, che poi, parliamoci chiaro, la Festa della Repubblica non ha mai entusiasmato gli italiani. Eppure sarebbe la più importante. Lei ha un ricordo familiare o personale che la lega a questa data? “Tantissimi. Forse il più emozionante è stato festeggiare la Festa della Repubblica tra le truppe di Herat, in Afghanistan, nel 2015. Stare in mezzo alle donne e gli uomini schierati in difesa dei nostri valori e del nostro tricolore fu allora un modo bellissimo per celebrare gli ideali della Repubblica”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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