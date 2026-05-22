La discussione sulla riforma fiscale si riaccende con l’annuncio di un possibile intervento sulla flat tax e sull’IRPEF per redditi fino a 60mila euro. Le proposte sono al centro di un confronto tra le forze politiche, con alcuni esponenti che ipotizzano riduzioni delle aliquote per determinate categorie di contribuenti. La definizione delle misure è ancora in fase di elaborazione, mentre il governo si prepara a presentare le proposte ufficiali nelle prossime settimane. La discussione riguarda anche gli effetti sul gettito fiscale e sulla distribuzione delle imposte.

La campagna per la Manovra 2027 è partita con mesi di anticipo e, come spesso accade quando il calendario della politica fiscale è ancora lontano dalla prova dei conti, tornano in scena le grandi promesse che parlano direttamente alla parte più ampia e stressata del Paese fiscale: il ceto medio, i lavoratori dipendenti, le partite IVA, i professionisti e tutte quelle famiglie che negli ultimi anni hanno visto stipendi e redditi rimanere fermi mentre inflazione, bollette e costo della vita continuavano a correre. Dal palco del Festival del Lavoro di Roma, Antonio Tajani ha riportato al centro due dei temi più discussi degli ultimi anni: l’estensione della riduzione IRPEF fino alla soglia dei 60mila euro e la detassazione delle tredicesime. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Flat tax e IRPEF fino a 60mila euro, Tajani riapre il cantiere fiscale: chi potrebbe pagare meno tasse

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