Taglio alle accise Giorgetti | Sconto solo sul gasolio Meloni | Risposta tempestiva

Da lapresse.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento che prevede uno sconto sulle accise solo sul gasolio, mentre non è stato previsto un taglio anche sulla benzina. La riunione, durata meno di venti minuti, si è svolta a palazzo Chigi e ha riguardato anche il decreto relativo all’ex Ilva. La premier ha definito la decisione una risposta tempestiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è conclusa a palazzo Chigi, dopo meno di venti minuti, la riunione del Consiglio dei ministri chiamata ad approvare il provvedimento per la riduzione delle accise sui carburanti e il decreto ex Ilva. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ne ha parlato in conferenza stampa. “Sui tratta di due articoli, il primo è relativo alle accise, al provvedimento che deve essere visto insieme al decreto interministeriale Mef-Mase che prevede uno sconto sul gasolio, e solo sul gasolio, di 17 centesimi fino al 6 agosto”. Così “E’ già previsto un Cdm il 4 di agosto che valuterà cosa fare in base alla situazione – spiega – è stato inoltro prorogato fino a luglio lo sconto per gli autotrasportatori e il credito di imposta per gli agricoltori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

taglio alle accise giorgetti sconto solo sul gasolio meloni risposta tempestiva
© Lapresse.it - Taglio alle accise, Giorgetti: “Sconto solo sul gasolio”. Meloni: “Risposta tempestiva”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il governo TAGLIA le ACCISE sul carburante, ma per quanto tempo

Video Il governo TAGLIA le ACCISE sul carburante, ma per quanto tempo?

Notizie e thread social correlati

Taglio alle accise, Giorgetti: “Sconto sul gasolio fino al 6 agosto, nessun aumento ai tabacchi”Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che prevede uno sconto sulle accise sul gasolio fino al 6 agosto.

Taglio delle accise, sconto solo sul gasolio: 17 centesimi in meno fino al 6 agostoDal 6 agosto, lo sconto sulle accise riguarda esclusivamente il benzinaio e il gasolio, con una riduzione di 17 centesimi per litro.

Temi più discussi: Caro carburanti, il governo studia introduzione di nuovi tagli alle accise; Benzina, governo studia le accise mobili: come funziona lo sconto (che arriva in ritardo); Caro carburanti, taglio di 6-7 centesimi sulle accise. Il Tesoro prepara un piano da 14 miliardi per l'energia pulita; Caro benzina, vertice Meloni-Giorgetti. In arrivo un decreto taglia accise.

taglio alle accise giorgettiTaglio delle accise, sconto solo sul gasolio: 17 centesimi in meno fino al 6 agostoLo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa dopo il Cdm. Il costo dell’operazione si aggira sui 125 milioni di euro ... msn.com

taglio alle accise giorgettiTaglio alle accise, Giorgetti: Sconto sul gasolio fino al 6 agosto, nessun aumento ai tabacchiGiancarlo Giorgetti a Palazzo Chigi, Roma, 22 aprile 2026 (Foto Roberto Monaldo/LaPresse) Si è ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web