Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che prevede uno sconto sulle accise sul gasolio fino al 6 agosto. Nessun aumento è stato deciso per i tabacchi. La riunione, durata meno di venti minuti, si è tenuta a palazzo Chigi. Il provvedimento riguarda anche il decreto ex Ilva, senza ulteriori dettagli sulla durata o le modalità di applicazione.

Si è conclusa a palazzo Chigi, dopo meno di venti minuti, la riunione del Consiglio dei ministri chiamata ad approvare il provvedimento per la riduzione delle accise sui carburanti e il decreto ex Ilva. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ne ha parlato in conferenza stampa. “Sui tratta di due articoli, il primo è relativo alle accise, al provvedimento che deve essere visto insieme al decreto interministeriale Mef-Mase che prevede uno sconto sul gasolio, e solo sul gasolio, di 17 centesimi fino al 6 agosto”. Così “E’ già previsto un Cdm il 4 di agosto che valuterà cosa fare in base alla situazione – spiega – è stato inoltro prorogato fino a luglio lo sconto per gli autotrasportatori e il credito di imposta per gli agricoltori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Taglio alle accise, Giorgetti: “Sconto sul gasolio fino al 6 agosto, nessun aumento ai tabacchi”

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Prorogato il taglio delle accise sul carburante fino al primo maggio

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