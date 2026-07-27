Tadej Pogacar ha vinto il suo quinto Tour de France, indossando un orologio Richard Mille da 32 grammi, considerato tra i più leggeri mai prodotti. La gara si è conclusa con il ciclista in maglia gialla, dopo aver dominato tutte le tappe. La vittoria rappresenta un record personale e si inserisce tra le imprese più significative nella storia della competizione. L’orologio, realizzato in materiali estremi, ha attirato l’attenzione per la sua leggerezza e tecnologia.

Cinque Tour de France, un'altra impresa destinata a entrare nella storia e, al polso, uno degli orologi più estremi mai realizzati. Tadej Poga?ar ha conquistato il Tour de France 2026, chiudendo in maglia gialla una Grande Boucle dominata dall'inizio alla fine. Un successo che gli permette di eguagliare il record di cinque vittorie detenuto da Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain, consacrandolo definitivamente tra i più grandi ciclisti di sempre. Ma a catturare l'attenzione, oltre alle sue prestazioni, è stato anche il segnatempo scelto per affrontare le tre settimane di corsa, il Richard Mille RM 67-02 Automatic Extraflat Alexis Pinturault, un segnatempo che negli anni è diventato quasi un'estensione della sua identità sportiva. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tadej Poga?ar vince il suo quinto Tour ed entra nella leggenda con un Richard Mille da 32 grammi

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Tadej Pogaar vince Strade Bianche 2026 | Ciclismo: Strade Bianche 07/03/2026

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