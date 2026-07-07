Tadej Poga?ar indossa al Tour de France un orologio che pesa solo 32 grammi e vale almeno 300.000 euro
Durante il Tour de France 2026, Tadej Pogacar indossa un orologio di 32 grammi valutato almeno 300.000 euro. La gara, con protagonisti anche Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Paul Seixas, è iniziata con una competizione molto agguerrita.
Gli appassionati di ciclismo possono rallegrarsi: il Tour de France 2026 è partito! La competizione tra lo sloveno Tadej Poga?ar, il danese Jonas Vingegaard, il belga Remco Evenepoel e il fenomeno francese Paul Seixas, si preannuncia serrata. Il grande favorito resta comunque lo stesso Tadej Poga?ar, vincitore delle edizioni 2020, 2021, 2024 e 2025. In occasione di quella che potrebbe essere la sua terza vittoria consecutiva e la quinta in totale (record detenuto da Jacques Anquetil, Bernard Hinault e Miguel Indurain ), lo sloveno entra a far parte della maison orologiera Richard Mille in qualità di testimonial, seguendo le orme di leggende dello sport quali Alain Prost e Rafael Nadal. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
TADEJ POGAAR
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Tour de France 2026, Tadej Pogacar insegue il pokerissimo che gli consentirebbe di eguagliare quattro leggendeIl Tour de France 2026 prenderà il via il 4 luglio da Barcellona e si concluderà il 26 luglio a Parigi.
Argomenti più discussi: Tadej Pogacar e DMT insieme per sempre: accordo a vita tra il campione e il marchio italiano; Pogacar dopo la vittoria: Il merito è di del Toro. Indossare la maglia gialla è sempre un privilegio; TOUR DE FRANCE. IL PRIMO ROUND E' DI VINGEGAARD, GANNA SECONDO, POGACAR A 12 SECONDI; Jonas Vingegaard: Partenza perfetta, tornare ad indossare la maglia gialla è speciale.
Quando Tadej Poga?ar attacca in salita, per molti la corsa è già finita. A raccontarlo è il suo compagno di squadra @florian_vermeersch che svela un aspetto tanto sorprendente quanto significativo. @florian_vermeersch Capisco perché alcuni corridori no facebook
Perché Tadej Pogacar non ha più sponsor di alto livello? (Articolo in omaggio) reddit