Tadej Poga?ar indossa al Tour de France un orologio che pesa solo 32 grammi e vale almeno 300.000 euro

Da gqitalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Tour de France 2026, Tadej Pogacar indossa un orologio di 32 grammi valutato almeno 300.000 euro. La gara, con protagonisti anche Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Paul Seixas, è iniziata con una competizione molto agguerrita.

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Gli appassionati di ciclismo possono rallegrarsi: il Tour de France 2026 è partito! La competizione tra lo sloveno Tadej Poga?ar, il danese Jonas Vingegaard, il belga Remco Evenepoel e il fenomeno francese Paul Seixas, si preannuncia serrata. Il grande favorito resta comunque lo stesso Tadej Poga?ar, vincitore delle edizioni 2020, 2021, 2024 e 2025. In occasione di quella che potrebbe essere la sua terza vittoria consecutiva e la quinta in totale (record detenuto da Jacques Anquetil, Bernard Hinault e Miguel Indurain ), lo sloveno entra a far parte della maison orologiera Richard Mille in qualità di testimonial, seguendo le orme di leggende dello sport quali Alain Prost e Rafael Nadal. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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