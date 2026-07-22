Remco Evenepoel ha vinto la seconda tappa a cronometro del Tour, salendo al secondo successo consecutivo in questa specialità. Con questa vittoria, il belga si avvicina ulteriormente alla maglia gialla, che resta saldamente nelle mani di Tadej Pogacar. La performance di Evenepoel ha superato quella di Pogacar nella prova contro il tempo, mentre il italiano Cattaneo ha ottenuto un piazzamento tra i migliori.

Quando si sfida il tempo, a pedalare su un altro pianeta è Remco Evenepoel: il fuoriclasse belga lo ribadisce al Tour, vincendo la seconda tappa in fila, la terza a cronometro su quattro messe in bacheca. Non è tanto quel che rosicchia in classifica a sua divinità Pogacar, l’unico che contiene il ritardo sotto il minuto, ma quel che guadagna in fiducia: con queste gambe, l’ex calciatore fiammingo nell’ultima settimana può calarsi nei panni del guastafeste. Gioca bene il suo jolly Remco, mischiando cattiveria e classe da consumato specialista del settore: ai piedi delle Alpi, l’olimpionico resta davanti dal primo all’ultimo metro, prendendo meno rischi di quanto non faccia Pogacar, che in una curva nel finale rischia persino un dritto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il belga fa il bis con la crono, Tadej resta saldamente in giallo. Tour, Evenepoel ruba il tempo a re Pogacar. Sorpresa Cattaneo: nella scia dei fenomeni

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