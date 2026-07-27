Tadej Pogacar ha dichiarato che, se decidesse oggi, non parteciperebbe alla Vuelta a España 2026. La corsa, prevista per il 22 agosto dal Principato di Monaco, potrebbe comunque vederlo ai nastri di partenza, anche se al momento non ha confermato la sua presenza. Pogacar ha vinto il Tour de France e avrebbe l’obiettivo di completare la Tripla Corona. La decisione finale sulla partecipazione alla Vuelta resta aperta.

La Vuelta a España 2026 prenderà il via sabato 22 agosto dal Principato di Monaco, ed al via dell’ultima grande corsa a tappe della stagione potrebbe esserci anche lo sloveno Tadej Pogacar, fresco vincitore del Tour de France, che in Spagna punterebbe a completare la Tripla Corona. Dopo una prima indiscrezione circa la sua presenza giunta nel corso del Tour proprio da parte di Alberto di Monaco e non smentita dallo sloveno, dopo aver concluso le fatiche della corsa francese, invece è proprio Pogacar a prendere ulteriore tempo per una decisione definitiva. Alla testata Domestique, infatti, lo sloveno non ha sciolto le riserve, dicendo che al... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar farà la Vuelta? “Se decidessi oggi, sarebbe no”. Ma lascia una porta aperta…

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