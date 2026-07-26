Nell'ultima tappa del Tour de France, Tadej Pogacar ha partecipato a un tentativo di fuga sulla salita di Montmartre, insieme a Mathieu Van der Poel. La Maglia Gialla ha cercato di creare uno scatto decisivo negli ultimi chilometri, ma senza successo. Dopo la corsa, ha dichiarato di essere nei libri di storia e ha parlato della possibilità di partecipare alla prossima Vuelta.

Anche nell’ultima tappa di questo incredibile Tour de France, Tadej Pogacar ha provato a lasciare il suo segno. La Maglia Gialla è stata protagonista di una formidabile azione insieme a Mathieu Van der Poel nell’ultimo passaggio sulla salita di Montmartre. L’olandese e lo sloveno hanno allungato sul gruppo e alla fine il capitano della UAE si è dovuto arrendere a poco meno di un chilometro dalla fine, mentre Van der Poel ha resistito ed è riuscito incredibilmente ad anticipare di pochissimo i velocisti che stavano arrivando a velocità doppia, compreso il suo compagno di squadra Jasper Philipsen che ha concluso al secondo posto. Pogacar ha dominato questa edizione, vincendo addirittura con sei minuti e ventisei secondi su Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar: “Sono nei libri di storia. Vedremo se sarò alla Vuelta”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Our Summer Picks: The Odyssey, Soccer, Phoebe Bridgers & Everything Else | The Run-Through

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026, Tadej Pogacar: “Sono nei libri di storia. Vedremo se sarò alla Vuelta”Nell’ultima tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha tentato di distinguersi con un'azione sulla salita di Montmartre, insieme a Mathieu Van...

Tadej Pogacar alla Vuelta 2026 per completare la Tripla Corona? L’ipotesi prende corpo…Il Tour de France riprende oggi la sua corsa dopo la prima giornata di riposo, con la decima tappa in programma e un percorso che si avvicina alla...

Temi più discussi: Tour de France: Del Toro attacca, Evenepoel risponde e vince davanti a Pogacar; I controlli antidoping provano a destabilizzare Pogacar e Vingegaard; Tadej Pogacar: Ho attaccato nel tratto più duro, Del Toro non era al 100%. Avevo marcato la tappa; Pogacar farà anche la Vuelta? La risposta dello sloveno al Principe Alberto di Monaco.

Tour de France 2026, Isaac Del Toro ringrazia Tadej Pogacar: Ha dimostrato quanto sia un buon amico. Mi sento davvero privilegiato. Questi ultimi giorni sono stati dolorosi x.com

La classifica finale del Tour de France: Pogacar è ufficialmente il vincitore per la quinta voltaOra è anche ufficiale: Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France per la quinta volta in carriera. La classifica finale Tadej Pogacar ha ufficialmente conquistato ... sportface.it

Van der Poel vince a Parigi, Pogacar re del Tour de France per la quinta voltaGrande spettacolo nella tappa finale con la vittoria dell'olandese che precede la volata sugli Champs-Élysées. Il campione sloveno ha eguagliato i 5 trionfi di Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard H ... today.it