Nell’ultima tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha tentato di distinguersi con un'azione sulla salita di Montmartre, insieme a Mathieu Van der Poel. Durante la corsa, ha dichiarato di essere nei libri di storia e ha aggiunto che vedremo se parteciperà alla Vuelta. La maglia gialla ha partecipato attivamente, ma non è stato specificato se abbia concluso la corsa o meno.

Anche nell’ultima tappa di questo incredibile Tour de France, Tadej Pogacar ha provato a lasciare il suo segno. La Maglia Gialla è stata protagonista di una formidabile azione insieme a Mathieu Van der Poel nell’ultimo passaggio sulla salita di Montmartre. L’olandese e lo sloveno hanno allungato sul gruppo e alla fine il capitano della UAE si è dovuto arrendere a poco meno di un chilometro dalla fine, mentre Van der Poel ha resistito ed è riuscito incredibilmente ad anticipare di pochissimo i velocisti che stavano arrivando a velocità doppia, compreso il suo compagno di squadra Jasper Philipsen che ha concluso al secondo posto. Pogacar ha dominato questa edizione, vincendo addirittura con sei minuti e ventisei secondi su Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, Tadej Pogacar: “Sono nei libri di storia. Vedremo se sarò alla Vuelta”

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