Nel quartiere Pilastro di Bologna, le immagini della bodycam di uno degli agenti mostrano il momento in cui il marocchino, coinvolto nell’intervento, era già ferito prima di essere immobilizzato. Il video, pubblicato per la prima volta, rivela che Fakir non aveva ancora perso conoscenza al momento delle interazioni con le forze dell’ordine. Le riprese registrano la scena prima che l’uomo venga messo a terra.

“Queste sono le immagini, che pubblichiamo per la prima volta, della bodycam di uno degli agenti intervenuti al quartiere Pilastro di Bologna. Fakir non ha ancora perso i sensi. Sono appena iniziate le manovre di contenimento. Sul volto si nota la presenza di sangue. Si vedono almeno tre persone che lo trattengono tra le quali lo stesso agente di polizia.”. Il video del parla trasmissione di Rai3 Filorosso, di Antonino Monteleone con Adele Grossi, diffonde per la prima volta, anticipandone u n estratto sul proprio profilo Instagram, e che saranno trasmesse questa sera, lunedì 27 luglio, dalle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Il filmato, registrato... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Svolta nel caso Fakir: il marocchino era già ferito quando è stato immobilizzato. Spunta il video

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