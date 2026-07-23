Fakir ecco il video della bodycam di uno dei poliziotti | il marocchino era entrato in contatto con un' altra persona

Il video della bodycam riprende l’intervento di due agenti poco dopo mezzogiorno. Le immagini mostrano le mani degli agenti su Fakir e su un uomo con maglietta bianca, con cui il marocchino era entrato in contatto. La registrazione documenta le fasi dell’interazione tra le forze dell’ordine e le due persone coinvolte.

Le immagini, che risalgono a poco dopo mezzogiorno, mostrano le mani degli agenti sia su Fakir e su un altro uomo con la maglietta bianca con cui il marocchino era venuto a contatto. Il Tg1 ha mostrato uno spezzone del video registrato dalla bodycam - e consegnato in procura - che indossava uno dei due poliziotti interevenuti a Bologna su Abderrahim Fakir. «C'è un momento di contatto con altre persone che erano prossime ad un auto e che entrano in contatto con lui. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione», spiega il legale Gabriele Bordoni. Il video Dopo aver atteso 40 minuti sperando che si calmasse, gli agenti temono che la situazione possa degenerare perché il 42enne si sarebbe scagliato contro un'auto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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BOLOGNA, muore durante un intervento della POLIZIA. Le urla in un video: AIUTO, BASTA

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