Bologna 43enne marocchino muore durante intervento di polizia | in stato di agitazione era stato immobilizzato e legato

Notizia in breve

Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto durante un intervento di polizia, avvenuto dopo che era stato immobilizzato e legato. La vittima si trovava in stato di agitazione e ha accusato un malore mentre era sotto controllo, scattato in seguito a segnalazioni di residenti nella zona dei garage. La polizia ha riferito che l’intervento si è svolto per motivi di sicurezza e che l'uomo era in agitazione al momento del controllo.