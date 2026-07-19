Bologna 43enne marocchino muore durante intervento di polizia | in stato di agitazione era stato immobilizzato e legato
Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto durante un intervento di polizia, avvenuto dopo che era stato immobilizzato e legato. La vittima si trovava in stato di agitazione e ha accusato un malore mentre era sotto controllo, scattato in seguito a segnalazioni di residenti nella zona dei garage. La polizia ha riferito che l’intervento si è svolto per motivi di sicurezza e che l'uomo era in agitazione al momento del controllo.
La vittima, un 43enne di origine marocchina, è deceduta dopo un "malore" durante un controllo scattato in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti nella zona dei garage. La polizia gli avrebbe spruzzato spray urticante prima di legarlo ai polsi con delle fascette. Dopo il decesso, nel rione son. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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