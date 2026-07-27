Un furto presso un negozio di compro oro in provincia di Perugia ha portato via circa 100.000 euro. L'episodio si è verificato in quattro minuti, con i ladri che hanno agito in modo rapido e coordinato. Sono in corso indagini per identificare e rintracciare i quattro autori del colpo. Non sono stati riportati feriti o altri danni oltre al furto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni.

Gubbio (Perugia), 27 luglio 2026 – Un colpo studiato nei minimi dettagli, portato a termine in appena quattro minuti e con una rapidità che lascia pensare a una banda esperta. È quello messo a segno nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio ai danni del negozio “Compro Oro Pago in Contanti” di via Madonna di Mezzopiano, nella zona Shangai, finito ancora una volta nel mirino dei ladri dopo un precedente episodio avvenuto nell’aprile del 2021. L’azione è scattata intorno all’1:15, mentre sulla città imperversava il maltempo. Quattro persone, con il volto coperto da passamontagna, hanno scardinato la porta d’ingresso dell’attività e si sono dirette senza esitazioni verso due casseforti incassate nel muro, una di grandi dimensioni e una più piccola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svaligiato il Compro Oro: colpo da 100mila euro, caccia ai quattro banditi

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