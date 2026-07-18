Nella notte, sei uomini hanno sfondato la vetrina di un compro oro a Mestre, portando via circa 200 mila euro in gioielli. L’assalto è durato circa cinque minuti, secondo quanto riferito. Il negozio aveva appena sistemato l’esposizione di anelli e orecchini con diamanti e brillanti. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli autori e sui dettagli dell’irruzione.

«Mio figlio aveva rifatto la vetrina proprio qualche giorno fa, esponendo anelli e orecchini con diamanti e brillanti perché fosse più attraente. Stanotte hanno colpito almeno in sei. Hanno svaligiato il negozio in cinque minuti e sono anche riusciti a selezionare la merce, lasciando perdere quella di minor valore». A raccontare il colpo subito verso le 2.30 del 17 luglio è la mamma di Nicola, il titolare della gioielleria Mainardi di via Mestrina. Ieri alle 10, con la porta del negozio divelta, la bottega a soqquadro e gli operai al lavoro ripercorreva i fatti accaduti nell’attività di famiglia. «Siamo ancora provati», racconta. Il grosso furto con un ammanco stimato di oltre 200 mila euro ha causato anche danni: da rifare ci sono la porta, il vetro d’ingresso e la saracinesca. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Mestre, spaccata nella notte al compro oro: banditi in fuga con 200 mila euro di gioielli: «Erano in sei, tutto in 5 minuti»

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