Ancora un colpo nel Pordenonese | nel mirino un compro oro furto da 5mila euro

Un nuovo episodio di furto si è verificato nel Pordenonese, questa volta ai danni di un compro oro. I ladri sono entrati nel negozio e hanno portato via circa 5.000 euro in preziosi. Secondo le prime indagini, potrebbe trattarsi della stessa banda responsabile di un furto avvenuto recentemente in una gioielleria nella vicina San Vito al Tagliamento. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui