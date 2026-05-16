Ancora un colpo nel Pordenonese | nel mirino un compro oro furto da 5mila euro

Da pordenonetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo episodio di furto si è verificato nel Pordenonese, questa volta ai danni di un compro oro. I ladri sono entrati nel negozio e hanno portato via circa 5.000 euro in preziosi. Secondo le prime indagini, potrebbe trattarsi della stessa banda responsabile di un furto avvenuto recentemente in una gioielleria nella vicina San Vito al Tagliamento. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.

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Un altro colpo è stato segnalato nel Pordenonese. Questa volta a finire nel mirino dei ladri è stato un compro oro, preso d'assalto da una banda che, dai primi accertamenti, sembra essere la stessa del furto alla gioielleria di San Vito al Tagliamento.  Il fatto si è verificato nella notte tra. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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