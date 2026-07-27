Supplenze sostegno 2026 27 | come funziona la riconferma dopo il cambio di provincia GPS

La domanda per le supplenze docenti dell'anno scolastico 202627 è in dirittura d'arrivo: c'è tempo fino al 29 luglio alle ore 14.00 per indicare fino a 150 preferenze. Tra le novità c'è una possibilità che tocca da vicino chi si occupa di supplenze sostegno: anche il docente che ha cambiato provincia nelle GPS 2026 può chiedere la riconferma nella sede in cui ha già svolto servizio.Supplenze sostegno: chi riguarda la riconfermaLa misura interessa i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze sostegno che nel 2026 hanno spostato la propria posizione in un'altra provincia. Il riferimento è il punto B.3.3 della nota 77662026, che fotografa proprio questa situazione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Supplenze sostegno 2026/27: conferma docente, scadenze e regole da conoscere

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