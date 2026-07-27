Supplenze può chiedere riconferma su sostegno anche chi ha cambiato provincia GPS nel 2026 NOVITÀ

È stata annunciata una novità per i docenti che hanno cambiato provincia nelle GPS del 2026. Chi ha avviato l’iter di supplenza nella provincia precedente può comunque chiedere la riconferma su sostegno, anche se ha modificato la propria area di assegnazione. La domanda per le supplenze dell’anno scolastico 2026-2027, con un massimo di 150 preferenze, deve essere presentata entro le 14 del 29 luglio.

Supplenze docenti a.s. 202627: è in corso la presentazione della domanda per le max 150 preferenze, con scadenza il 29 luglio ore 14.00. Indicazioni per chi ha cambiato provincia nelle GPS 2026 e desidera partecipare alla riconferma nella provincia in cui è stato avviato l’iter. Si tratta di una novità, in quanto riflette la situazione aggiornata delle GPS punto B.3.3. della nota 77662026 “B.3.3 Qualora il docente interessato alla procedura nell’a.s. 20252026 abbia svolto servizio su posto di sostegno in una provincia diversa rispetto a quella di inserimento in GPS per l’a.s. 20262027 . Chi dà l’adesione alla procedura di conferma dovrà necessariamente compilare la parte relativa alla richiesta di supplenze al 31 agosto o 30 giugno, indicando le preferenze individuali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 2026 come funziona il nuovo algoritmo GPS e la domanda delle 150 preferenze

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