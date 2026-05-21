Supplenze 2026 27 | riconferma docente per il sostegno il 31 maggio la prima scadenza procedura LO SPECIALE

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Scuola n. con data 5 novembre 2025, riguardante le supplenze per l’anno scolastico 202627. La procedura per la riconferma dei docenti di sostegno si apre con una prima scadenza fissata al 31 maggio. Le norme stabiliscono le tempistiche e le modalità per le assegnazioni delle supplenze annuali, con particolare attenzione alla continuità del personale di sostegno nei diversi ordini di scuola.

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