Supplenze si può lasciare una supplenza ATA per accettare un incarico come docente

Durante un intervento su OrizzonteScuola TV, è stato chiarito che un collaboratore scolastico può lasciare una supplenza per accettare un incarico come docente. La discussione si è concentrata sulla possibilità di presentare fino a 150 preferenze nelle assegnazioni. La trasmissione, condotta da Andrea Carlino con Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, ha approfondito le modalità di scelta delle preferenze e le implicazioni per il personale ATA.

Nel question time del 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema della presentazione delle 150 preferenze. Il personale docente inserito nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 può inoltrare la domanda per l’assegnazione di supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La procedura deve essere completata entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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