Candidati per incarichi di supplenza come docente o personale ATA con la MAD sulla piattaforma di Voglioinsegnareit
Sul sito Voglioinsegnare.it, è possibile inviare una candidatura tramite la modalità MAD per ottenere incarichi di supplenza come docente o personale ATA. La MAD, acronimo di Messa a Disposizione, è uno strumento che consente agli interessati di proporre la propria disponibilità per eventuali posti vacanti. Attraverso questa piattaforma, le candidature vengono raccolte e gestite dalle istituzioni scolastiche.
Che cos’è la Messa a Disposizione (MAD) La Messa a Disposizione (MAD) è uno strumento che permette a chiunque abbia un titolo di studio coerente (diploma o laurea) di inviare una candidatura spontanea direttamente alle scuole italiane per offrire la propria disponibilità a ricoprire incarichi di supplenza come docente o come personale ATA, anche senza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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