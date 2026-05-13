Candidati per incarichi di supplenza come docente o personale ATA con la MAD sulla piattaforma di Voglioinsegnareit

Sul sito Voglioinsegnare.it, è possibile inviare una candidatura tramite la modalità MAD per ottenere incarichi di supplenza come docente o personale ATA. La MAD, acronimo di Messa a Disposizione, è uno strumento che consente agli interessati di proporre la propria disponibilità per eventuali posti vacanti. Attraverso questa piattaforma, le candidature vengono raccolte e gestite dalle istituzioni scolastiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui