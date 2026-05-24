Conferma sostegno 2026 27 | docente in servizio in due scuole può accettare solo una scuola? Come si compila domanda

Un docente in servizio in due scuole può accettare un solo incarico di sostegno, secondo le indicazioni fornite. La procedura di compilazione della domanda, che riguarda anche le supplenze da GPS con le 150 preferenze, sarà approfondita nella puntata di Question Time del 19 maggio 2026, disponibile sui canali social di Orizzonte Scuola. La trasmissione tratterà anche i dettagli relativi alla conferma del sostegno per gli anni scolastici 202627.

La puntata di Question Time del 19 maggio 2026, in onda sui canali social di Orizzonte Scuola, sarà dedicata a due temi di interesse per il personale docente: le supplenze da GPS attraverso la scelta delle 150 preferenze e la conferma del docente di sostegno. A rispondere alle domande degli utenti sarà Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, ospite del format di consulenza condotto da Andrea Carlino. Sì. Il docente può accettare la conferma solo per una delle scuole interessate. Nella sezione della domanda dedicata alla conferma del sostegno potrà indicare di accettare esclusivamente incarichi su posto intero, ad esempio 18 ore al 30 giugno o al 31 agosto, escludendo gli spezzoni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026-2028, tutte le sezioni del modello di compilazione

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