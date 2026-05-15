Diventare Insegnanti GPS | news su date pubblicazione Riconferma supplenza sostegno | c’è una novità Iscriviti gratuitamente alla newsletter

Da orizzontescuola.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

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