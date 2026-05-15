Diventare Insegnanti GPS | news su date pubblicazione Riconferma supplenza sostegno | c’è una novità Iscriviti gratuitamente alla newsletter
Questa settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti, curata da Lalla, si discuterà di aggiornamenti relativi alla graduatoria GPS 2026, con riferimenti a lavori in corso e possibili sviluppi futuri. Verranno anche fornite informazioni sulla conferma delle supplenze di sostegno, segnando una novità rispetto alle procedure precedenti. Chi si iscrive gratuitamente riceverà aggiornamenti continui su queste tematiche, che riguardano il settore dell’istruzione e le modalità di accesso alle supplenze.
Questa settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti curata da Lalla parleremo di GPS 2026: lavori in corso, potrebbero presto esserci delle novità. Entro il 31 maggio la richiesta delle famiglie per la continuità didattica. Di cosa si tratta? Si tratta di un nuovo servizio offerto da Orizzonte scuola che ti consentirà di ricevere nella tua. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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La scuola deve diventare un po’ la seconda casa e gli insegnanti sono come dei vostri genitori che vi accolgono e vi guidano nel percorso di vita, e voi dovete voler bene ai vostri insegnanti e ai vostri genitori, perché sono dei maestri di vita. A dirlo è stato il facebook