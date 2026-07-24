Supplenze sostegno 2026 27 sì anche per chi non è specializzato ed è inserito in GPS solo posto comune

Durante un collegamento su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino il 22 luglio 2026, si è parlato delle supplenze di sostegno per l’anno scolastico 202627. È stato chiarito che anche chi non è specializzato e si trova in GPS solo per posti comuni potrà essere chiamato per supplenze di sostegno. La procedura di assegnazione delle supplenze è stata al centro del dibattito, con l’intervento di un esperto di normativa scolastica.

Nel question time del 22 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con la partecipazione dell’esperto di normativa scolastica Giuseppe Semeraro, è stata affrontata la procedura per l’attribuzione delle supplenze nell’anno scolastico 202627. L’attenzione si è concentrata sulla presentazione della domanda con le 150 preferenze da parte dei docenti inseriti nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 202628. L'articolo Supplenze sostegno 202627, sì anche per chi non è specializzato ed è inserito in GPS solo posto comune . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Conferma docente di sostegno, in arrivo la nota ministeriale: ecco cosa è previsto

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