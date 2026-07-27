Il campione uscente, Elija Kariuki, ha vinto la versione “mini” del Giir di Mont 2026, corsa in circa 1 ora e 36 minuti. La gara di 18 km si è svolta lungo il percorso di Premana, in una versione ridotta a causa di un incendio che aveva interessato il versante nord della Val Fraina nei giorni precedenti. Tra gli altri atleti sul podio, sono saliti sul podio anche Kibet e Bosia.

Il Giir di Mont 2026 nella versione “mini” in un percorso d’emergenza (sui 18 km) a causa dell’incendio che ha interessato nei giorni scorsi il versante nord della Val Fraina se lo aggiudica il campione uscente Elija Kariuki (Kenya) in 1h36’45”. Al secondo posto Stefano Roncareggi che ha preceduto un altro italiano, il premanese Paolo Gianola che correva in casa. Accorciata a 29 chilometri la prova inizialmente prevista sulla distanza dei 32 chilometri: la vittoria è andata a un altro keniota, Kevin Kibet (Atletica Saluzzo), che in 02.57.16 ha preceduto gli azzurri Federico Nicolini (Atletica Tione, in 02.58.16) e Damiano Pedretti (AMR – Angolo Mountain Running, in 02. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sul percorso di Premana. Giir di Mont: trionfi per Kibet, Bosia e Kariuki

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