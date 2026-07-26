giir di mont 2026 festa a premana

Notizia in breve

La gara Giir di Mont 2026 si è svolta a Premana con un percorso ridotto di 3 km, modificato a causa di un incendio che ha interessato il versante nord della Val Fraina. La vittoria maschile è andata a Kevin Kibet, mentre quella femminile a Aurora Bosia. La corsa si è disputata su un tracciato più breve del solito, a causa delle limitazioni imposte dall’incendio.