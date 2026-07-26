Giir di Mont 2026 festa a Premana
La gara Giir di Mont 2026 si è svolta a Premana con un percorso ridotto di 3 km, modificato a causa di un incendio che ha interessato il versante nord della Val Fraina. La vittoria maschile è andata a Kevin Kibet, mentre quella femminile a Aurora Bosia. La corsa si è disputata su un tracciato più breve del solito, a causa delle limitazioni imposte dall’incendio.
Vincono Kevin Kibet e Aurora Bosia sun tracciato modificato e accorciato di 3 km a causa del vasto incendio che ha interessato il versante nord della Val Fraina. Nella 18 km il gradino più alto del podio va a Elija Kariuki Kamau e Anna Hofer. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Giir di Mont 2026: OA Sport TV vi porta LIVE nella spettacolare corsa di PremanaOggi si svolge il Giir di Mont 2026, con OA Sport TV che trasmette la diretta completa dell’evento.
Premana incorona i re della montagna. Giro di Mont, che sfide sulle Orobie lecchesiOggi e domani si svolge a Premana la 32ª edizione del Giir di Mont, una delle gare di corsa in montagna più prestigiose e selettive a livello...
Temi più discussi: Giir di Mont 2026: OA Sport TV vi porta LIVE nella spettacolare corsa di Premana; Classifica Giir di Mont 2026; Giir di Mont 2026: tutto pronto a Premana per la grande sfida della corsa in montagna. Oltre 800 atleti al via e diretta streaming; Giir di Mont Premana 2026: oltre 800 atleti per la storica competizione.
Premana: si accendono i riflettori sul Giir di Mont edizione 2026. 800 atleti, Dragomir favorita tra le donne, duello Italia-Kenya tra gli uomini Arriva al culmine di un mese di luglio spietato, denso di appuntamenti e di chilometri macinati sui sentieri di tutta Europa facebook
GIIR DI MONT 2026: 32ª EDIZIONE NEL SEGNO DI GIOVANI E ORGOGLIO PREMANESE – Valsassinanews – Il primo quotidiano on line della Valsassina, Valvarrone e dintorni - go.shr.lc/3SOaRkR via @Shareaholic x.com
KEVIN KIBET VINCE LA GARA PRINCIPALE DEL GIIR DI MONTPREMANA – Va a Kevin Kibet l’edizione 2026 dell Giir di Mont 2026 corsa oggi, domenica 26 luglio, a Premana. Nella versione lunga (ridotta a 29 km causa incendio in zona Fraina), dunque, vittoria ... valsassinanews.com
Giir di Mont 2026: OA Sport TV vi porta LIVE nella spettacolare corsa di PremanaÈ il giorno del Giir di Mont 2026 e OA Sport TV vi porta nel cuore dell'evento con la diretta integrale! Nonostante le modifiche al percorso della 32 km, ... oasport.it