Giir di Mont 2026 festa a Premana

Da ilgiorno.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La gara Giir di Mont 2026 si è svolta a Premana con un percorso ridotto di 3 km, modificato a causa di un incendio che ha interessato il versante nord della Val Fraina. La vittoria maschile è andata a Kevin Kibet, mentre quella femminile a Aurora Bosia. La corsa si è disputata su un tracciato più breve del solito, a causa delle limitazioni imposte dall’incendio.

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Vincono Kevin Kibet e Aurora Bosia sun tracciato modificato e accorciato di 3 km a causa del vasto incendio che ha interessato il versante nord della Val Fraina. Nella 18 km il gradino più alto del podio va a Elija Kariuki Kamau e Anna Hofer. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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