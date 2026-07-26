giir di mont 2026 kevin kibet e aurora bosia trionfano sulle montagne di premana

Kevin Kibet e Aurora Bosia hanno vinto la 32ª edizione del Giir di Mont a Premana. La gara si è svolta il 26 luglio 2026, con i due atleti che hanno tagliato il traguardo prima degli altri. La competizione ha coinvolto numerosi corridori provenienti da diverse regioni. La manifestazione si è conclusa nel pomeriggio, con l’assegnazione dei premi ai vincitori e la fine delle attività sportive. La corsa si è disputata sulle montagne di Premana, in provincia di Lecco.

Premana (LC), 26 luglio 2026 – Si chiude una 32ª edizione del Giir di Mont destinata a rimanere nella storia della manifestazione. Non soltanto per il valore tecnico delle gare e per lo spettacolo offerto dagli atleti, ma per la capacità del Comitato Organizzatore e dell’intera comunità di Premana di affrontare una situazione di emergenza, modificando in poche ore il percorso della prova lunga per garantire la sicurezza di concorrenti, volontari e spettatori. A seguito dell’ incendio che ha interessato il versante nord della Val Fraina è stato velocemente definito e concordato con le autorità competenti un tracciato alternativo per il Giir di Mont originariamente previsto sulla distanza di 32 chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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