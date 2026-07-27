Tra Mediaset e Striscia la Notizia sembrerebbe definitivamente finita. Dopo 38 anni, il TG satirico di Antonio Ricci sarebbe fuori dai giochi, anche con l’ultima finestra che era rimasta accesa: i social. Stando a quanto riferisce su X il sempre informato Claudio Plazzotta, la squadra di Ricci non sarebbe più operativa: “Striscia e la struttura di Ricci costretta ad andare in ferie. Le risorse social di Mediaset in agosto non possono sprecare tempo a seguire account di un programma che non c’è più e coi quali Publitalia non può monetizzare per accordi con Ricci”, scrive il giornalista. Striscia la Notizia, dopo il ritorno su Canale 5 in prima serata ad inizio anno, è rimasta attiva via social e tramite il sito ufficiale, pubblicando quotidianamente, tutti i giorni, contenuti e notizie. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Segui gli aggiornamenti su Mediaset.

© Davidemaggio.it - Striscia-Mediaset, è finita! Stoppati anche i social del programma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palinsesti Mediaset, Infante su Retequattro con striscia mattutina e programma seralePier Silvio Berlusconi ha annunciato i palinsesti Mediaset per il 2026/27, tra cui spicca l’approdo di Milo Infante, proveniente dalla Rai.

“Si fermano anche loro”. Mediaset, cambio alla conduzione dello storico programmaIl cambio alla conduzione dello storico programma di Mediaset ha portato alla decisione di interrompere la partecipazione di alcune coppie televisive.

Temi più discussi: Antonio Ricci su TPI: Io sono una bestia ma voi siete ipocriti; Striscia la Notizia chiude? In realtà era già finita da un po': il pubblico ha spento il programma che Mediaset non voleva cancellare; Striscia la Notizia chiude? Grazie al caz*o, era già finita mesi fa: il pubblico ha fatto quello che Mediaset non voleva fare, spegnere il programma di Antonio Ricci; Se siete fan di Striscia la Notizia, c'è una brutta notizia per voi: programma cancellato per sempre, addio alla tv.

Striscia la Notizia chiude? Grazie al caz*o, era già finita mesi fa: il pubblico ha fatto quello che Mediaset non voleva fare, spegnere il programma di Antonio RicciPiù che una notizia, una morte annunciata: anzi, un epilogo inevitabile. La cancellazione di Striscia la notizia era già iniziata nell’estate 2025: ma il programma di Antonio Ricci non è stato ucciso ... mowmag.com

Chiude per sempre: la decisione di Mediaset su Striscia La NotiziaPer 38 anni è stato l’appuntamento fisso dell’access prime time Mediaset ma, complice anche l’enorme successo de La Ruota della Fortuna, il destino di Striscia La Notizia pare segnato. Ecco le ult ... notizie.it