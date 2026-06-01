Il cambio alla conduzione dello storico programma di Mediaset ha portato alla decisione di interrompere la partecipazione di alcune coppie televisive. La decisione riguarda le coppie che avevano fatto parte del cast per molti anni, lasciando intendere che si interrompe un’epoca. La notizia ha suscitato sorpresa tra i fan, anche se non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa scelta. La trasmissione continuerà con una nuova conduzione, senza alcune delle coppie storiche.

C’è chi pensava che alcune coppie televisive fossero destinate a restare insieme per sempre sul piccolo schermo. E invece, a sorpresa, una delle collaborazioni più amate dal pubblico italiano si prepara a fermarsi proprio nel momento in cui il programma sta vivendo una nuova stagione di successo. La notizia è arrivata nelle ultime ore e ha immediatamente acceso il dibattito tra i telespettatori, che faticano a immaginare lo storico show senza i suoi volti simbolo. >> Sorpresa improvvisa, fiori d’arancio al Tg1: “È lei, nozze tra colleghi” Da anni rappresentano un punto di riferimento per milioni di spettatori grazie a una sintonia costruita puntata dopo puntata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Si fermano anche loro”. Mediaset, cambio alla conduzione dello storico programma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Lei fuori, Belen nuova conduttrice”. Colpo di scena Mediaset: così si prende il programma storicoNelle ultime ore si è diffusa la notizia di un cambiamento nella conduzione di un programma storico trasmesso da un'emittente italiana.

Leggi anche: “Si sposano”. Matrimonio a Ballando con le stelle, l’annuncio dello storico volto del programma

Temi più discussi: Maturità 2026, impossibile studiare per l'esame per le troppe verifiche: solo 1 su 3 è soddisfatto della preparazione; La Ruota della Fortuna, Fiorello punzecchia Mediaset sul prolungamento: Così Samira Lui li denuncia…; Addio Conte a Napoli, i tifosi non ci stanno: Qui l'unione è difficile; Palinsesti estivi Mediaset: conferme, cambiamenti e ritorni in prima serata.

Se non si fermano gli sbarchi prima, è ozioso parlare di rimpatri Claudio Borghi a #4disera x.com

Palinsesti estivi Mediaset: conferme, cambiamenti e ritorni in prima serataMediaset conferma la programmazione estiva con La Ruota della Fortuna in onda tutta l'estate e una prima serata dominata da film e serie turche: ecco le novità emerse dai listini Publitalia ... notizie.it

Le Iene, salta la puntata di oggi: la decisione di Mediaset, ecco il motivoDopo la scelta di trasmettere su Canale 5, martedì 21 aprile, il match tra Como e Inter, Mediaset punta ancora sul calcio anche per l’altra semifinale di Coppa Italia. La sfida tra Atalanta e Lazio ... ilmattino.it