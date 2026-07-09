Pier Silvio Berlusconi ha annunciato i palinsesti Mediaset per il 202627, tra cui spicca l’approdo di Milo Infante, proveniente dalla Rai. Infante sarà presente su Retequattro con una striscia mattutina e un programma serale. La presentazione si è svolta ieri in un incontro con la stampa.

Pier Silvio Berlusconi ha presentato ieri in un incontro con la stampa i palinsesti Mediaset per il 202627. La grande novità sulle reti Mediaset è l’arrivo di Milo Infante dalla Rai. Per lui ci sarà un programma in prima serata, di cronaca e approfondimento, il martedì sera su Retequattro con il titolo ancora da definire. Mentre è già definita la striscia mattutina che Infante condurrà sempre su Retequattro dalle 11 alle 13 e che si chiamerà appunto ‘Ore 11’. “Per Milo Infante l’obiettivo con il tempo è raggiungere la media di rete, ma bisogna dare tempo al programma di nascere, crescere e diventare abitudine”, ha spiegato Berlusconi, Chairman e Group Ceo di Mfe-Mediaforeurope, in occasione della serata con la stampa negli studi di Cologno Monzese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Palinsesti Mediaset, Infante su Retequattro con striscia mattutina e programma serale

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