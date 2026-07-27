Dopo 38 anni, il programma di Antonio Ricci è stato definitivamente cancellato dai palinsesti di Canale 5. Contestualmente, gli account social del programma sono stati disattivati e si ipotizza che siano stati presi in gestione direttamente da Mediaset. La decisione di interrompere la presenza sui social e in televisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali. La chiusura completa del programma include anche la sospensione delle attività sui canali digitali.

Non solo l’addio ai palinsesti di Canale 5: da giorni gli account social sono fermi e, secondo indiscrezioni, sarebbero passati sotto la gestione diretta di Mediaset. Si spegne anche l’ultima finestra rimasta aperta. Dopo l’uscita dai palinsesti di Canale 5, anche i social di Striscia la Notizia sembrano essersi fermati, alimentando la sensazione che il rapporto tra Mediaset e lo storico programma ideato da Antonio Ricci sia ormai arrivato al capolinea. Per milioni di telespettatori rappresenta la fine di un’epoca. Striscia la Notizia, nata nel 1988 e protagonista dell’access prime time per 38 anni, avrebbe infatti perso anche l’ultimo spazio attraverso cui continuava a mantenere un contatto con il pubblico: i propri canali digitali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Striscia la Notizia, cambia tutto: Mediaset spegne anche i social, dopo 38 anni cala il sipario sul programma di Antonio Ricci

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Striscia la Notizia Un Futuro Incerto per il Tg Satirico di Antonio Ricci

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