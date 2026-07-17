Striscia la Notizia verso l’addio? L’indiscrezione che agita Mediaset. Il futuro di Striscia la Notizia appare sempre più incerto. Dopo le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, sul rinnovamento dei palinsesti, nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni che parlano di una possibile chiusura definitiva dello storico tg satirico ideato da Antonio Ricci. A rilanciare l’ipotesi è Dagospia, secondo cui le valutazioni interne all’azienda starebbero convergendo verso l’uscita di scena della trasmissione dopo ben 38 anni di presenza quasi ininterrotta nel preserale di Canale 5. Dagospia: “Il futuro della trasmissione è ormai segnato”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Striscia la Notizia verso la chiusura dopo 38 anni? L’indiscrezione scuote la tv, ma Antonio Ricci non si ferma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Striscia la Notizia Un Futuro Incerto per il Tg Satirico di Antonio Ricci

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mediaset potrebbe chiudere Striscia la Notizia dopo 38 anni, il "messaggio" di Antonio Ricci a Berlusconi

Striscia la Notizia, ex inviato fa delle critiche durissime a Antonio Ricci, parole dirette «Non sono un “yes man”»Un ex inviato di Striscia la Notizia ha rivolto dure critiche a Antonio Ricci, dichiarando di non essere un “yes man”.

Temi più discussi: Striscia La Notizia, Pier Silvio Berlusconi svela cosa accadrà al programma di Antonio Ricci; Striscia la Notizia rischia, Berlusconi fa tremare Ricci ma blinda Gf, Isola dei Famosi e Ruota della Fortuna; Palinsesti Mediaset 2026-2027: novità, conferme e 'porte aperte' per Amadeus; Striscia la Notizia e Amadeus: due grandi ritorni, due destini diversi.

Mediaset potrebbe chiudere Striscia la Notizia dopo 38 anni, il messaggio di Antonio Ricci a Berlusconi ift.tt/dtFKUWA Pier Silvio Berlusconi ha confessato che sul destino di Striscia la Notizia sarebbero in corso riflessioni: il messaggio di Antonio Ricci a Me x.com

Striscia la Notizia verso la chiusura: il futuro del programma resta in bilico dopo 38 anniIl futuro di Striscia la Notizia è sempre più incerto. Dopo quasi 38 anni di presenza stabile nei palinsesti Mediaset, il tg satirico ideato ... bigodino.it

Striscia la Notizia verso la cancellazione: Mediaset valuta lo stop dopo 38 anniPier Silvio Berlusconi conferma le valutazioni su Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci rischia la cancellazione dopo 38 anni. gay.it