Strisce blu a Fiumicino Servizi Civici | Da oggi parcometri operativi anche con carte

Da oggi i parcometri per la sosta a Fiumicino accettano anche pagamenti con carte di credito e debito. I dispositivi, gestiti dai servizi civici, sono stati aggiornati e sono ora completamente funzionanti per questa modalità di pagamento. La modifica riguarda tutte le aree di sosta a pagamento della città. Non sono stati segnalati problemi tecnici o limitazioni nell’uso delle nuove modalità di pagamento con le carte.

Fiumicino, 27 luglio 2026 – I parcometri per la gestione della sosta tariffata a Fiumicino sono ora pienamente operativi anche per i pagamenti tramite carte di credito e debito. A comunicarlo è la Servizi Civici S.p.A., dopo i problemi tecnici riscontrati nei primi giorni di attivazione del servizio. La possibilità di pagare con carta integra le modalità già disponibili dal precedente fine settimana, quando gli automobilisti potevano utilizzare le monete oppure le applicazioni dedicate per smartphone. Risolto il problema dei pagamenti Pos. Secondo quanto precisato dalla società, i disguidi che avevano impedito il funzionamento dei pagamenti elettronici sarebbero stati provocati esclusivamente da un problema tecnico del fornitore della piattaforma. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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