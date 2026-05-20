Strisce blu riattivati i parcometri dopo il passaggio di consegne Gps-Comune

A partire dalla mattina del 20 maggio sono stati riattivati i 122 parcometri situati sul territorio comunale, permettendo nuovamente il pagamento della sosta nelle aree a traffico regolamentato. Questa operazione è stata effettuata dopo il passaggio di consegne tra il sistema di rilevamento Gps e il Comune. La riattivazione dei parchimetri riguarda tutte le zone di sosta a pagamento, ripristinando le funzioni di pagamento automatico e manuale. Nessun cambiamento è stato annunciato riguardo alle modalità di pagamento o alle tariffe applicate.

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