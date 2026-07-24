A partire da sabato 26 luglio, lungo alcuni tratti del lungomare e del litorale di Fiumicino saranno introdotti parcheggi a pagamento con strisce blu. La nuova regolamentazione riguarda le aree più frequentate da residenti e turisti, segnando l’avvio di una sperimentazione. La modifica interesserà diverse zone, con l’obiettivo di gestire meglio la sosta e regolare il flusso di veicoli nella zona.

Da sabato 26 luglio a Fiumicino i parcheggi diventeranno a pagamento lungo alcuni dei principali tratti del litorale. Il Comune inaugura così la sperimentazione delle nuove strisce blu, destinata a impattare sulla quotidianità di residenti e turisti. Il servizio, affidato alla società partecipata Servizi Civici Spa, resterà in fase sperimentale fino al 31 luglio 2027. Nel dettaglio, l'area di sosta tariffata interesserà, per tutto l'anno, via della Torre Clementina e piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Fiumicino. Da aprile a ottobre le strisce blu compariranno anche su vari tratti del lungomare. Oltre alle due località del centro, la principale novità riguarda dunque il litorale, dove le strisce blu saranno attive ogni anno dal 1° aprile al 31 ottobre. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Fiumicino, scattano i parcheggi a pagamento: strisce blu anche sul lungomare. Ecco dove e da quando

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