Stretta dei Carabinieri sui monopattini | nel weekend multe e verifiche in tutta la provincia

Nel fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno effettuato controlli su monopattini in tutta la provincia, con multe e verifiche. Le operazioni sono state parte di un'attività di prevenzione e repressione di reati, concentrata anche sul rispetto delle normative relative a questi veicoli. Le verifiche hanno coinvolto diverse aree del territorio, con sanzioni applicate a chi ha violato le disposizioni vigenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento sono quotidianamente impegnati in molteplici attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dei reati di ogni genere. Nel corso del fine settimana, i Carabinieri di Benevento e provincia hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, ponendo particolare attenzione al rispetto della normativa vigente sulla circolazione dei monopattini elettrici (sempre più diffusi soprattutto tra i giovani e utilizzati frequentemente per gli spostamenti nei centri urbani), per quanto concerne le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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