Sono state emesse nuove multe per chi utilizza monopattini elettrici in modo non conforme alle norme. Le regole più severe riguardano la circolazione su marciapiedi e zone pedonali, oltre a limiti di velocità e obblighi di assicurazione. Le sanzioni economiche variano, e sono state intensificate le verifiche da parte delle forze dell’ordine. Le modifiche sono state adottate per regolamentare un traffico finora considerato troppo libero.

Monopattini: argomento caldo. Partiamo dai fatti. Sono state introdotte norme più restrittive per regolare il traffico (un po’ selvaggio) dei monopattini elettrici. Il fine è garantire la sicurezza dei conducenti e degli utenti della strada. Recentemente è stata introdotta la targa obbligatoria (16 maggio scorso) e dal 16 luglio scatterà l’ assicurazione obbligatoria. Il casco è obbligatorio per tutti da dicembre 2024. I monopattini elettrici hanno avuto una grande diffusione nelle città a partire dal 2010. All’inizio le regole erano poche. Ora la normativa si è fatta più stringente e il boom dei monopattini è un lontano ricordo. In città se ne vedono, ma non come una volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La stretta sui monopattini: multe in arrivo

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