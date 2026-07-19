Nel weekend, i Carabinieri di Benevento hanno effettuato controlli straordinari, sequestrando numerosi monopattini elettrici non autorizzati e sanzionando parcheggiatori abusivi. Durante le operazioni sono state identificate decine di persone e controllate diverse aree della città. Sono state elevate multe per violazioni del codice della strada e per occupazioni abusive di suolo pubblico. Nessun dettaglio su eventuali denunce o sequestri specifici.

Tempo di lettura: 3 minuti Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nel capoluogo e nei comuni di competenza, con l’obiettivo di prevenire le condotte pericolose alla guida, contrastare i comportamenti illeciti e assicurare una più serena e ordinata fruizione degli spazi pubblici. Particolare attenzione è stata rivolta alla circolazione dei monopattini elettrici, sempre più diffusi soprattutto tra i giovani e utilizzati frequentemente per gli spostamenti nel centro urbano. I militari dell’Arma hanno effettuato numerosi controlli finalizzati a verificare... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Benevento, controlli straordinari nel weekend: stretta su monopattini elettrici e parcheggiatori abusivi

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