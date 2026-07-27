Nella notte, un attacco armato ha colpito il villaggio di Naridon, nello Stato di Kaduna, nel nord della Nigeria. Almeno 30 persone sono state uccise, tra cui bambini. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’attacco o sui responsabili. Nessuna rivendicazione è stata ancora comunicata.

Almeno 30 persone sono state uccise in un attacco armato avvenuto nella notte contro il villaggio agricolo di Naridon, nello Stato di Kaduna, nel nord della Nigeria. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini, secondo quanto riferito dagli abitanti della zona. Un sopravvissuto, Rubean James, ha dichiarato all’Afp che il bilancio dell’assalto è di 31 morti, oltre a diversi feriti. La condanna di Amnesty International. Amnesty International ha condannato duramente l’attacco, denunciando l’uccisione di almeno 30 persone da parte di uomini armati che hanno preso di mira il villaggio. L’organizzazione ha espresso la propria ferma condanna per la violenza che ha colpito la comunità rurale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Strage in un villaggio della Nigeria: almeno 30 morti in un attacco armato, tra le vittime anche bambini

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Desitdown News (Death toll in northern Nigeria attack by gunmen rises to 46, says)

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